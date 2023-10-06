Эксперты исключили риск изменения валютных курсов из-за расчетов в рублях

С экономической точки зрения нет препятствий для расширения использования национальных валют стран-партнеров и стран - участниц БРИКС в обеспечении их экономических связей, отметил доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчеты в рублях могут быть выгодными для работающих в России компаний. Они не несут риска изменения валютных курсов, рассказал ТАСС доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

"Считаю, что расчеты в рублях могут быть выгодными для компаний, работающих в России. Поскольку рубль является национальной валютой России, расчеты в рублях не несут риска изменения валютных курсов", - сказал он.

С экономической точки зрения нет препятствий для расширения использования национальных валют стран-партнеров и стран - участниц БРИКС в обеспечении их экономических связей, для этого есть все пути для развития, считает эксперт.

Он убежден, что важную роль в расширении использования национальных валют для стран БРИКС может сыграть создание совместных предприятий.

"Сегодня в международной торговле на фоне развития БРИКС включают такие национальные валюты, как бразильский реал, российский рубль, индийская рупия, китайский юань и южноафриканский рэнд, - отметил Осянин. - Рубль является широко используемой валютой в России, что упрощает процесс оплаты и делает его более удобным для компаний и их клиентов. Тем самым расчеты в рублях обычно предполагают более низкие комиссии по сравнению с расчетами в иностранной валюте".

Отказ от доллара

"В сегодняшних реалиях были вынуждены отказаться от американской валюты пока лишь Россия и Аргентина. Тем самым Бразилия, несмотря на свои антиамериканские заявления, держит в долларах около 80% своих резервов, и даже сам Китай не спешит уходить от американских активов", - продолжил Осянин.

По его словам, чтобы странам БРИКС перейти на единую валюту, на первоначальном этапе необходимо наладить систему расчетов в национальных валютах с целью обеспечения расчетов между странами-участницами.

"Отмечу, чтобы перейти на расчеты в национальных валютах, необходимо их перевести в цифровую форму, так как Китай уже перешел в цифровой формат", - сказал собеседник агентства. Также, по его мнению, необходимо добиться определенного паритета в развитии экономик стран БРИКС. При достижении этого паритета обменный курс валют остается постоянным. Такой паритет можно установить соглашением между странами и использовать для регулирования валютных курсов и торговли.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, на саммитах БРИКС вопрос использования национальных валют в международных расчетах постоянно был на повестке дня, что объясняется общей позицией стран-участниц в отношении необходимости реформирования мировой финансовой системы и снижения зависимости от доллара.

"Объективными причинами такого единства являются соотношение размеров экономик и финансовая политика США как единственного эмитента условно мировой валюты. Во-первых, США перестали быть глобальным экономическим центром вследствие конкуренции со стороны КНР", - отметила Прикладова.

Она напомнила, что в 2022 году в США объем ВВП составил $25,5 трлн, а в Китае - $30,3 трлн. Аналогичная тенденция наблюдается в соотношении экономического развития стран G7 и БРИКС. "Во-вторых, результат финансовой политики США, выраженный в бесконтрольном росте государственного долга, который уже превышает $33 трлн, снижает уровень доверия к доллару", - сказала эксперт.

Создание финансовой инфраструктуры

Прикладова добавила, что отказ от доллара и переход на национальные валюты сопровождается и проблемами. "Так, увеличение доли национальных валют в российском экспорте ограничило приток долларов в российскую экономику, при этом некоторые страны (например, Египет) испытывают дефицит долларов на внутреннем рынке, что вызывает задержки платежей за российские поставки, - поясняет эксперт. - При этом расчеты по импортным операциям российскими компаниями осуществляются преимущественно в долларах и евро. В результате предложение иностранной валюты на внутреннем рынке России снижается, а спрос остается примерно на том же уровне, что сказывается на ослаблении национальной валюты".

Говоря о создании единой валюты БРИКС, она отметила, что более актуальной задачей для России и других участников БРИКС является появление финансовой инфраструктуры для обеспечения независимости, защищенности и надежности взаимных платежей. По мнению Прикладовой, такое возможно через создание интегрированной системы расчетов, основанной на национальных проектах, и совершенствование технологических процессов для использования цифровых валют, новых механизмов конвертации в процессе перевода денежных средств.