Большинство опрошенных россиян пока не хотят оплачивать покупки при помощи биометрии

Среди рисков респонденты назвали утечку данных мошенникам, недобросовестное использование информации, сбой в работе технологий и ложное попадание под подозрение в правонарушениях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян еще не готовы оплачивать товары и услуги при помощи биометрии, свидетельствуют данные опроса разработчика систем распознавания лиц NtechLab (копия есть у ТАСС).

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. человек. 78% из них не хотят расплачиваться при помощи биометрии и готовы оплачивать покупки только картой, еще 13% интересуются возможностью оплаты с помощью распознавания лиц и 9% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Как следует из данных опроса, 45% респондентов считают биометрию безопасней паролей, 35% наоборот отдают предпочтение паролям и еще 5% считают, что и биометрия, и пароли одинаково безопасны, 15% респондентов затруднились ответить. При этом большинство опрошенных - 51% - считают, что биометрия удобнее паролей. 38% выступили за удобство паролей, еще 11% затруднились ответить.

72% из числа опрошенных считают, что при оплате с помощью биометрии главный риск - это утечка данных мошенникам, еще 41% опасается недобросовестного использования информации и 30% - утраты неприкосновенности личности. Также среди популярных у респондентов факторов риска - сбой в работе технологий и ложное попадание под подозрение в правонарушениях. Не видят минусов в использовании биометрии только 2% респондентов.

"Мы уверены, что по мере распространения технологии оплаты по лицу в магазинах и на общественном транспорте в течение трех лет число тех, кто осуществляет оплату таким образом, значительно вырастет. Кроме того, распространению технологии будет способствовать создание Единой биометрической системы", - отметили в пресс-службе NtechLab.