Премьер Казахстана поручил привлекать инвесторов в разработку месторождений лития

Алихан Смаилов также отметил, что в Восточно-Казахстанской области республики развита гидроэнергетика, являющаяся одним из возобновляемых источников энергии

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Восточно-Казахстанской области Казахстана, которая граничит с Китаем, должны активно привлекать инвесторов в разработку месторождений лития. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе совещания вопросам социально-экономического развития региона.

"В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе Восточно-Казахстанской области числятся шесть месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат (администрация - прим. ТАСС) должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Смаилов также отметил, что в регионе развита гидроэнергетика, которая является одним из возобновляемых источников энергии. При этом в Казахстане с 1 июля были существенно увеличены предельные аукционные цены на закупку электроэнергии у гидроэлектростанций. В этой связи премьер указал, что для увеличения маневренной мощности в энергосистеме властям области совместно с собственниками нужно принять меры по модернизации действующих гидроэлектростанций, а также строительству новых объектов.

"Для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередачи необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру "Тургусун-1" в Алтайском районе", - подчеркнул Смаилов.

Кроме того, он обратил внимание, что выгодное географическое расположение Восточно-Казахстанской области способствует развитию транспортно-логистических маршрутов. "Так, уже реализуются проекты по реконструкции автодорог Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск протяженностью 768 км и Майкапчагай - Калбатау протяженностью 415 км. В перспективе планируется реконструкция трасс Усть-Каменогорск - Семей протяженностью 195 км и Усть-Каменогорск - граница Российской Федерации протяженностью 130 км", - уточнили в пресс-службе правительства.