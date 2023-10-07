В РФ выявили превышение почти в три раза частоты покупок наличных долларов над их продажей

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", в сентябре средний чек продажи долларов составил $295, покупки - $814

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россияне в сентябре в 2,8 раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали. При этом средний чек продажи долларов в минувшем месяце составил $295, покупки - $814, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

"Американский доллар заметно опережает по спросу европейскую валюту. Так, согласно статистике банка "Русский стандарт", общее количество конвертаций доллара в сентябре оказалось в 2,4 раза выше, чем евро, - отмечают авторы исследования. - При этом число наличных покупок долларов в сентябре в 2,8 раз выше, чем продаж. В офлайн-операциях с евро в сентябре также лидируют покупки - их оказалось на 19% больше, чем продаж".

При этом безналичным способом доллары чаще продавали, чем покупали. По данным банка, количество онлайн-продаж американской валюты в сентябре оказалось на 74% больше, чем покупок.

Евро, напротив, в онлайне заметно чаще покупают, чем продают. Число онлайн-покупок европейской валюты в сентябре оказалось в два раза больше, чем продаж.

Согласно статистике "Русского стандарта", средний чек продажи наличных долларов в сентябре составил $295, а покупки - $814. Средняя сумма офлайн-продажи евро - €338, покупки - €1 024.

Средний чек безналичной продажи доллара в сентябре - $936, а покупки - $458. У евро же средний чек онлайн-продажи в минувшем месяце - €1 217, покупки - €1 927.

"Минувший сентябрь в очередной раз подтвердил тренд, что чаще всего россияне обменивают иностранную валюту в отделениях банка. Причем доля наличного валютообмена растет. Так, на офлайн-конвертации в сентябре пришлось 88% от общего числа операций по валютообмену, а на онлайн - оставшиеся 12%. Кстати, месяцем ранее соотношение было 86% против 14% также в пользу наличных конвертаций", - указали эксперты.

Об исследовании

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в августе и сентябре 2023 года.