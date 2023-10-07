КНР заявила о намерении защищать интересы своих компаний

Китай отвергает американские санкции, введенные якобы за помощь РФ, сообщили в Министерстве коммерции страны

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Китай отвергает американские санкции, введенные якобы за помощь РФ, и будет защищать интересы своих компаний. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Министерства коммерции КНР.

"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - говорится в публикации.

В Минкоммерции подчеркнули, что Китай выступает против односторонних санкций США и считает их "типичным актом экономического принуждения и одностороннего запугивания".

Ведомство призвало Вашингтон "немедленно исправить ошибочную политику и прекратить необоснованное подавление китайских компаний".

Ранее США применили ограничительные меры против нескольких десятков компаний из Германии, Индии, Китая, Турции, Эстонии и других стран под предлогом оказания ими поддержки Вооруженным силам России и/или ее оборонно-промышленному комплексу. Как сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в общей сложности в черный список вносятся названия 49 фирм.

Основная их часть (42) находится в Китае. По версии правительства США, подвергшиеся санкциям компании якобы поставляли России "интегральные схемы американского происхождения".