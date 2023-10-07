7 октября, 07:28

Босфор перекрывали на несколько часов из-за неисправности двигателя танкера

Судно следовало из Румынии в Гибралтар

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Пролив Босфор перекрывался на несколько часов минувшей ночью для прохода судов в связи выходом из строя двигателя у танкера, следовавшего из Румынии. В 02:00 местного времени (совпадает с мск) пролив был открыт для судоходства, сообщило Управление береговой охраны Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"У 183-метрового нефтяного танкера DIADEMA, который следует из Румынии в Гибралтар, при прохождении Босфора вышел из строя двигатель. Он был безопасно отбуксирован к стоянке судов Ахыркапы (в Мраморном море)", - говорится в сообщении. 

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Турция
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