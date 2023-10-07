Донецкий оператор связи начнет работать во всех регионах РФ до конца октября

Как сообщил и.о. зампредседателя правительства республики Владимир Ежиков, необходимую модернизацию ядра сети "РОС" уже проведели

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Республиканский оператор связи (работает в ДНР и других новых регионах под брендом "Феникс") планирует до конца октября начать работу по всей России, сообщил ТАСС и.о. зампредседателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

"ГУП ДНР "РОС" уже выполнило тестирование национального роуминга на территории Российской Федерации. Коммерческий запуск услуги планируется выполнить до конца октября ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что необходимая модернизация ядра сети оператора уже была проведена.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева, и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России.