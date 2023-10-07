Гордеев утратил контрольный пакет акций девелопера "ПИК"

Он снизил свою долю акций девелоперской группы с 52,49% до 32,49%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сергей Гордеев снизил свою долю акций девелоперской группы "ПИК" с 52,49% до 32,49%. Это следует из сообщения, опубликованного на едином портале раскрытия корпоративной информации.

"Количество и доля голосов в процентах, <…> которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, - 52,49 % уставного капитала эмитента. <…> Количество и доля голосов в процентах, <…> которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, - <…> 32,49 % уставного капитала эмитента", - говорится в сообщении.

Ровно такую же долю акций "ПИК" (20%) приобрел ЗПИФ "Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1". В ЕГРЮЛ он числится как Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Инвестиционные горизонты" под управлением Кирилла Кубушки.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.