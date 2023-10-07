Движение судов по Калининградскому морскому каналу закрыли из-за шторма

Как сообщили в службе портового контроля, скорость ветра там достигает 23 м/с

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Движение судов по Калининградскому морскому каналу в порт Калининграда закрыли из-за штормового ветра. Об этом ТАСС сообщили в службе портового контроля.

"Движение по морскому каналу закрыто по погоде", - сказал представитель службы, уточнив, что скорость ветра там достигает 23 м/с.

Ранее в службе не исключали возможности прекращения движения судов по каналу в связи с предупреждением о ветре до 25 м/с в регионе в ночь с 6 на 7 октября. Там пояснили, что для разных типов судов существуют разные ограничения по скорости ветра для заходов в канал. При 16 м/с принимаются решения о закрытии порта.

В связи с предупреждением о шторме в Балтийском море компании, ведущие поставки грузов в Калининградскую область по морской линии из Санкт- Петербурга и Ленинградской области сообщили об изменении графиков движения судов. В диспетчерской службе компании "Оборонлогистика" ТАСС сообщили, что ее суда не выходят в рейсы из Усть-Луги и Балтийска, ожидая улучшения погоды к 8-9 октября. Из-за штормов также меняется расписание движения всех паромов "Росморпорта" на этом направлении: они задерживаются, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. О задержках рейсов также сообщила компания "Алгоритм групп". По ее данным, шторм с высотой волн до 4,5 м и ветром до 30 м/с на Балтике продлится до 15 октября.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что предприятия, которые зависят от поставок в регион грузов по паромной линии, заблаговременно предупредили о возможных задержках в движении судов в период штормов. Им рекомендовали создать необходимые запасы.

В Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили ТАСС , что, по предварительным прогнозам, скорость ветра на территории области начнет постепенно снижаться уже во второй половине дня субботы.

О доставке грузов морем

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге, попавшие в санкционные списки, грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам. На грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.

В новость внесена правка (12:01 мск) - передается с уточнением в шестом абзаце, верно - во второй половине дня субботы.