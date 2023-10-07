Кабмин выделил дополнительно 120,4 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

Он является филиалом Международного детского центра "Артек"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России по поручению президента РФ направило дополнительно 120,4 млн рублей на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"На обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, который является филиалом Международного детского центра "Артек", будет дополнительно направлено 120,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Центр был открыт в марте 2023 года. Благодаря этому проекту дети со всей страны могут прикоснуться к богатой истории древнего города Херсонеса, связывающего воедино несколько цивилизационных пластов.