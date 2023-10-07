В АТОР сообщили об отсутствии информации об аннуляциях туров в Израиль

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отметил, что турпоток туда на ближайшие даты был небольшой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Информация об аннуляциях туров из России в Израиль не поступала, турпоток туда на ближайшие даты был небольшой. Об это ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"Данные уточняются. По данным посольства, нет информации о том, что пострадали российские граждане. На данный момент нет информации об аннуляциях. Поток на ближайшие даты был совсем небольшой", - сказал Мурадян.

По его словам, ситуация находится в "острой фазе, и, безусловно, часть туристов захотят перенести [туры]".

"АТОР следит за развитием событий и будем оперативно информировать о текущей ситуации. Пока ждем от операторов оценки количества туристов и будем следить за рекомендациями МИД России, поскольку они и Минэкономразвития отвечают за то, чтобы операторы останавливали и возобновляли продажи туров", - добавил Мурадян.

О количестве россиян в Израиле

Около 100 организованных туристов из РФ, по предварительной информации, находятся в Израиле в настоящее время. Об этом сообщается в Telegram-канале АТОР.

"По предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются", - говорится в сообщении.