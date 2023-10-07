Чернышенко призвал исключить из проекта "Новой Анапы" строительство жилья для продажи

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что курорт должен стать катализатором позитивных изменений в отрасли и быть ориентированным на семейный санаторно-курортный отдых

ТАСС, 7 октября. Проект всероссийского курорта "Новая Анапа" должен исключать возможность строительства жилья для продажи, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Краснодарский край, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Курорт должен стать катализатором позитивных изменений в отрасли и быть ориентированным на семейный санаторно-курортный отдых. За год сформирован план работы и утверждена дорожная карта, разрабатываются архитектурные и градостроительные решения и мастер-план будущего курорта. Особо отмечу - "Новая Анапа" должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан, недопустимо на территории курорта строительство жилья для продажи", - приводятся в сообщении слова Чернышенко с заседания подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Также вице-премьер обратил внимание на необходимость сохранить особо охраняемую природную территорию при создании курорта. Кроме того, Чернышенко поручил Минстрою РФ совместно с Краснодарским краем, корпорацией "Туризм.РФ" и инвесторами подготовить предложения по развитию морской части курорта "Абрау-Дюрсо".

По словам гендиректора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова, реализация проекта "Новая Анапа" идет по графику, в участии уже заинтересованы 18 потенциальных инвесторов.

Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента России Владимира Путина в Краснодарском крае рядом с Бугазской косой. Согласно поручению, к 2030 году в России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год, с планируемым номерным фондом не менее 44 тыс. гостиничных номеров.