Чернышенко заявил, что федеральные проекты позволят увеличить турпоток на Кубань

По словам вице-премьера, Краснодарский край обладает высоким туристическим потенциалом

ТАСС, 7 октября. Реализация федеральных проектов в Краснодарском крае, в том числе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволит увеличить туристический поток в регион на 5 млн человек в год, привели в аппарате вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко его слова с рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Благодаря проектам дополнительный турпоток в регион, по прогнозам, увеличится примерно на 5 млн человек в год. Это значимый вклад в реализацию ключевых показателей нацпроекта и развитие внутреннего туризма в России. В Десятилетие науки и технологий в Краснодарском крае также развивается и научно-популярный туризм. Интерес к этому есть, прорабатываются новые маршруты. Потенциал региона и с туристической, и с образовательной точек зрения здесь огромен", - сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, Краснодарский край обладает высоким туристическим потенциалом и активно пользуется инструментами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В его рамках в 2023 году из федерального бюджета региону выделено 630 млн рублей.

"По поручению президента правительством предусмотрены дополнительные средства на создание модульных средств размещения: 97,9 млн рублей в 2023 году и 30,2 млн рублей в 2024 году. Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%. Растет турпоток в Краснодарский край, по итогам прошлого года показатели вышли на уровень допандемийных. У субъекта развитая инфраструктура для приема отдыхающих - более 5 тыс. коллективных средств размещения, способных одновременно принять до 500 тыс. человек", - процитировали Чернышенко в его аппарате.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, летом курорты региона приняли 9,7 млн туристов со всей страны, что на 5% больше, чем в 2022 году.

"С начала года турпоток составил свыше 16 млн туристов. К услугам отдыхающих 10,7 тыс. объектов размещения разных категорий. Туристическая отрасль - сильная сторона нашей экономики и привлекательное для инвесторов направление. Здесь объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз. Это позволит создать свыше 30 тыс. номеров и более 18 тыс. рабочих мест. За этим стоит серьезная региональная поддержка отрасли и предпринимателей, здоровые условия для развития сервиса и конкуренции, создание инфраструктуры. При этом мы взяли вектор на круглогодичный режим работы", - приводятся слова главы региона.