Путин заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика газа

Президент России отметил, что страна открыта к сотрудничеству в этой сфере

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Россия подтверждает свой статус надежного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путина на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

"Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств", - сказал президент. "Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально-значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, "Газпром" уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа. Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа, и мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", - пояснил глава государства.

Газопровод "Средняя Азия - Центр"

В целом, по оценке Путина, проект имеет большое значение с точки зрения экономического развития и обеспечения энергетической безопасности не только трех стран, но и всего большого региона. Он назвал это "крепнейшим трехсторонним энергетическим проектом" и напомнил, что для его реализации используется газопровод "Средняя Азия - Центр", построенный еще в 60-е годы. В то время это был первый трансконтинентальный газовый маршрут, по которому Узбекистан поставлял порядка 80 млрд куб. м в год в сразу восемь союзных республик. Сейчас же, рассказал Путин, эта магистраль заработает в реверсном режиме и будет надежно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана и частично Казахстана. "Казахстан развивается быстрыми темпами и тоже нуждается в дополнительных энергетических ресурсах", - сказал глава российского государства.

Путин напомнил, что Узбекистан обратился к РФ с просьбой наладить поставки газа в конце 2022 года. "Мы на нее оперативно отреагировали, дали соответствующие поручения "Газпрому", который вместе с партнерами из Казахстана и Узбекистана отработал необходимые технические детали. Уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 млрд куб. м газа", - рассказал президент.

Модернизация газотранспортной системы

Глава государства также отметил, что перед специалистами трех стран стояла масштабная и непростая задача провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте давно не эксплуатирующиеся объекты газотранспортной системы. "Причем сделать это все нужно было в очень сжатые сроки, быстро. Ведь с учетом трудностей прошлой зимы, которая в Узбекистане оказалась очень суровой, температуры достигали минус 20 градусов <…>, мы должны были успеть до наступления зимних холодов в нынешнем году", - сказал Путин. По его оценке, объем выполненных работ впечатляет: в России модернизирована газоизмерительная станция в Саратовской области, в Казахстане выполнен ремонт труб и освобождены перекачивающие мощности, в Узбекистане построена газоизмерительная станция и новый участок трубопровода Бухара - Урал. Кроме того, силами трех стран был организован технический надзор за ходом ремонтно-восстановительных мероприятий, с производителями труб и арматуры решены вопросы обеспечения проекта необходимой продукцией, для доставки задействованы дополнительные мощности РЖД. Путин особо отметил, что для модернизации трансграничной трубопроводной системы использовались собственные передовые инновационные технологии. "Уверен, они обеспечат максимальную экономическую эффективность, безопасность и экологическую чистоту транспортировки топлива", - заключил Путин.

В заключение Путин поблагодарил всех, кто успешно организовал новую схему поставок российского газа в Узбекистан и в Казахстан, помог учесть интересы трех стран, трудился над проектированием и сооружением нового газотранспортного маршрута - инженеров, строителей, работников российского "Газпрома, казахстанских и узбекистанских энергетиков.

"Как одна команда работали. Просто реально хочется сказать: молодцы и большое вам спасибо. Ваш профессионализм, самоотверженная работа заслуживают самой высокой оценки", - похвалил президент РФ.