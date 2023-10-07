Путин уверен, что отношения РФ, Казахстана и Узбекистана продолжат развиваться

Президент России отметил, что что трем странам по плечу решать самые сложные и амбициозные задачи

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что стратегическое партнерство между Москвой, Астаной и Ташкентом продолжит развиваться. Глава российского государства высказался об этом на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

"Оперативная реализация столь масштабного взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что России, Казахстану и Узбекистану по плечу решать самые сложные, любые самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнерство трех наших стран продолжится. Продолжит развиваться и приносить конкретные осязаемые результаты нашим народам", - отметил Путин.