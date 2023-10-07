Узбекистан заявил о готовности к развитию партнерства в газовой сфере с РФ и Казахстаном

Президент республики Шавкат Мирзиёев выразил признательность российскому и казахстанскому коллегам Владимиру Путину и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за реализацию проекта строительства газопровода "Средняя Азия - Центр"

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Узбекистан готов к развитию долгосрочного сотрудничества в газовой сфере с Россией и Казахстаном. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественном мероприятии, посвященном запуску поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан.

"Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере, пользуясь случаем выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Мирзиёев.

По мнению узбекского лидера, начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - поистине историческое событие, в результате которого взаимодействие Узбекистана, России и Казахстана в энергетической сфере выходит на качественно новый уровень своего развития.

"Благодаря политической воле и совместным усилиям формируется новый газотранспортный коридор. Газопровод "Средняя Азия - Центр", по которому ранее на протяжении десятилетий осуществлялись поставки и транзит газа в Россию теперь будет использоваться в реверсном режиме для приема российского голубого топлива", - подчеркнул Мирзиёев.