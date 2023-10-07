Казахстан заявил о готовности к увеличению объемов транспортировки российского газа

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что через казахстанскую территорию проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд куб. м

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

"Через территорию Казахстана проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд куб. м. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", - сказал Токаев на торжественной церемонии запуска транзита российского газа в Узбекистан с участием президента РФ Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По его словам, этот проект отвечает интересам всех участвующих сторон. "Это действительно историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между нашими странами, поднимая на качественно новый уровень наше стратегическое сотрудничество, взаимодействие в области энергетики", - отметил лидер Казахстана.

Токаев также поблагодарил президента России за вклад в продвижение проекта. "Хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за личный вклад в продвижение этого важнейшего транснационального проекта. Именно вы выступили в качестве движущей силы в его практической реализации. Выражаю признательность за всемерную поддержку президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву", - сказал президент Казахстана.