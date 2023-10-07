Чернышенко анонсировал утверждение стратегии по развитию ИИ в ближайшее время

По словам вице-премьера РФ, исходя из текущей ситуации, очевидна востребованность искусственного интеллекта не только в гражданском секторе, но и в области безопасности

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Утверждение обновленной национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении правительства РФ.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий ИИ во все отрасли экономики и социальной сферы, а исходя из текущей ситуации, по его словам, очевидна востребованность ИИ не только в гражданском секторе, но и в области безопасности. "В настоящее время в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения - их целесообразно развивать, в том числе для повышения обороноспособности страны и защиты наших граждан. Для этого необходимо организовать эффективный трансфер технологий, которые будут при этом доступны как для сферы безопасности, так и для всего рынка. Этим займется правительство России совместно с технополисом ВИТ "Эра" и лидерами отрасли. Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее утверждение мы ожидаем в ближайшее время", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что основные направления национальной стратегии развития ИИ были одобрены в сентябре на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.