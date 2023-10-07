В Москве число производств выросло в полтора раза за пять лет

Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что выпуск продукции на многих столичных предприятиях тоже растет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Число производств выросло в Москве за последние пять лет в полтора раза, в городе действует более 20 мер поддержки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Количество московских производств увеличилось в полтора раза за последние пять лет. Больше всего новых предприятий открылось в отрасли радиоэлектроники и приборостроения - 184 компании. А также - в химической, медицинской промышленности, общем машиностроении, производстве строительных материалов", - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что выпуск продукции на многих столичных предприятиях тоже растет. Например, в обрабатывающих отраслях с 2018 года стали производить в два раза больше. Успешно справляются московские компании и с импортозамещением. Собственные прорывные разработки уже есть в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов.

"В этом году мы решили отметить заслуги московских производителей и организовали премию PromMOSCOW Awards. Специальные награды - статуэтки в различных номинациях - получили более 20 крупнейших промпредприятий столицы", - добавил мэр.

Собянин напомнил, что город оказывает промышленникам всю необходимую помощь - от налоговых льгот до субсидий. Действует более 20 мер поддержки.