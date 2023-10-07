7 октября, 13:27

Путин сообщил о создании рабочей группы по энергетике с Казахстаном

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил президент РФ, в неформальной обстановке они с лидером Казахстана смогут обсудить все двусторонние вопросы

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом.

Лидеры России, Казахстана и Узбекистана ранее дали старт поставок российского газа.

"Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических, Услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу, чтобы рассчитать все варианты и все возможные перспективы по этому направлению", - сказал Путин на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он также отметил, что в неформальной обстановке они смогут обсудить все двусторонние вопросы. "У нас огромный объем совместной работы", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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