Замглавы МИД РФ и Турции обсудили укрепление взаимодействия по линии МВФ

Александр Панкин и Мехмет Кемаль Бозай также обсудили состояние дел в Организации Черноморского экономического сотрудничества

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Панкин и его турецкий коллега Мехмет Кемаль Бозай провели консультации в Анкаре, где обсудили укрепление взаимодействия стран по линии МВФ, Всемирного банка и Черноморского банка торговли и развития. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Обсуждены пути укрепления взаимодействия по линии МВФ, Всемирного банка и Черноморского банка торговли и развития для пресечения политизации их деятельности, по продвижению реформы международной финансовой архитектуры в соответствии с реалиями многополярного мироустройства", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили состояние дел в Организации Черноморского экономического сотрудничества, где Турция председательствует с 1 июля. "Констатирована необходимость продолжения координации для продвижения приоритетов развивающихся экономик в контексте работы "Группы двадцати", противодействия раскручиваемой с подачи коллективного Запада спирали конфронтации в этом объединении, востребованном для решения глобальных экономических проблем. Подтверждена центральная роль ВТО в системе регулирования международной торговли, необходимость ее безотлагательного эффективного реформирования, актуализации переговорной повестки", - добавили в МИД РФ.

Панкин и Бозай также обсудили важность отказа от односторонних торговых ограничений в мире, затронули тему перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества. "Подтверждена обоюдная готовность к наращиванию усилий для повышения эффективности профильных площадок и механизмов, деполитизации их деятельности и выстраивания равноправного диалога с учетом интересов всех сторон", - сообщили в МИД РФ.