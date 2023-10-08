Путин заявил, что Россия в этом году получит хороший урожай

Президент РФ отметил, что в 2022 году собран рекордный за всю историю объем зерна - почти 158 млн тонн

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия в этом году увеличивает производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна - почти 158 млн тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы", - указал он.

Путин обратил внимание, что отечественные аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растет и экспортный потенциал отрасли, добавил он. "Продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, причем по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами", - отметил глава государства.