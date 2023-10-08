Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

Авиакомпаниям дали указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов необходимых услуг

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из РФ в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране.

"Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений", - говорится в заявлении агентства.

Там отметили, что авиакомпаниям были даны указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.