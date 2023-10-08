Air India отменила рейсы в Израиль из-за ситуации с безопасностью

Представитель авиакомпании сообщил, что "пассажирам оказывается вся поддержка в соответствии с их требованиями"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. Авиаперевозчик Air India отменил два авиарейса Нью-Дели - Тель-Авив и Тель-Авив - Нью-Дели. Как сообщил журналистам представитель авиакомпании, такое решение было принято для безопасности пассажиров и экипажа.

"Рейс Air India из Дели в Тель-Авив 7 октября 2023 года и обратный рейс AI140 из Тель-Авива в Дели были отменены в интересах и для безопасности наших гостей и экипажа", - цитирует газета Business Standard представителя авиаперевозчика. "Пассажирам оказывается вся поддержка в соответствии с их требованиями", - добавил он.

Пока не ясно, будут ли отменены другие рейсы из Индии в Израиль. Авиакомпания следит за развитием ситуации.

Рейс AI 139 был запланирован в субботу на 15:35 по индийскому времени (13:05 мск), а обратный рейс из Тель-Авива - на 22:10 по израильскому и московскому времени (в Индии это 00:40 воскресенья).