Японский министр призвал все страны сотрудничать в регулировании передачи данных

Как отметил Таро Коно, эта мера в том числе необходима для борьбы с дезинформацией

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно активизировать сотрудничество в области управления распространением данных, в том числе для борьбы с дезинформацией. Об этом заявил министр цифровизации Японии Таро Коно, выступая на Международном форуме по управлению интернетом под эгидой ООН в Киото.

"Мы договорились с членами G7 и G20 о том, что мы хотим создать международное соглашение о партнерстве для обсуждения вопросов [обмена] данными, в том числе межграничного, со многими странами, не только членами "семерки" и "двадцатки". Необходимо подключить к этой дискуссии все страны", - сказал он, призвав реализовать "конкретный проект, обеспечивающий передачу данных", несмотря на то, что участники этой дискуссии "не могут прийти к согласию о том, как регулировать передачу данных".

Коно напомнил, что современная экономика "управляется данными", а информация является "кровеносной системой экономики", однако "глобальный ландшафт передачи данных и управления этим очень фрагментирован". В частности, обратил внимание министр, у многих сторон разные представления о сохранении конфиденциальности. "Нам необходимо обсудить вопросы достоверности отправителя или первоисточника данных, а также того, как [отследить] историю изменения этой информации", - сказал он.

Министр отметил, что дезинформация и фейковые новости представляют угрозу "общим ценностям, таким как демократия, свобода, верховенство права". "Даже СМИ под угрозой. Доверие к СМИ падает. <...> Так что этот вопрос касается не просто экономики, но и наших общих ценностей", - добавил Коно.

Форум по управлению интернетом (Internet Governance Forum) - одно из главных международных мероприятий, где обсуждаются вопросы развития интернета и цифровых технологий. Он объединяет представителей государств, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Традиционно особое внимание участники форума уделяют вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет.