8 октября, 07:54

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрения на утечку

Как сообщили в компании Gasgrid, утечку удалось остановить

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании - оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

"8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2:00 [совпадает с мск] заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском порту Инкоо. Ведется расследования причин случившегося. 

Теги:
ЭстонияФинляндия
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