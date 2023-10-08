Кабмин направит 500 млн рублей на поддержку разработчиков новых технологий

Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы центрам НТИ, созданным на базе крупнейших российских вузов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"На поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами, в 2023 году будет дополнительно направлено 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) центрам НТИ, созданным на базе крупнейших российских вузов.

"Поддержка разработки и внедрения новых технологий и материалов поможет выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета", - пояснили в правительстве.