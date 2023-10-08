Глава ЕЦБ не ожидает снижения цен на нефть

По мнению Кристин Лагард, с этим нужно смириться

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что цены на нефть останутся высокими и с этим нужно смириться.

"Я думаю, что нам нужно привыкнуть к мысли, что цена на нефть останется высокой. Это должно подтолкнуть нас к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков", - отметила она в интервью газете La Tribune Dimanche.

По мнению Лагард, для противостояния климатическим угрозам необходимо использовать все доступные средства. "Если и есть область, где европейцам необходимо вместе брать займы, инвестировать и делить бремя поровну, то это борьба с изменением климата", - подчеркнула она.

Ранее эксперт "ИнфоТЭК", доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что Россия и Саудовская Аравия, равно как и члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), стремятся плотно контролировать ситуацию и за счет продления сокращения добычи ограничивают предложение. По его мнению, производители нефти будут стремиться к достижению своей стратегической цели, то есть к поддержанию стоимости барреля на уровне около $90 с возможными всплесками до $100.