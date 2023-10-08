ФРГ пересмотрит объемы финансирования гуманитарных проектов в Палестине

Sueddeutsche Zeitung отметила, что Германия в 2022 году выделила €340 млн на гумпроекты на палестинских территориях

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Германия собирается проверить, следует ли после эскалации в Израиле продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь палестинцам и, если решение будет положительным, в каком объеме это делать. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

"Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам. Поэтому мы проведем проверку нашей [гуманитарной] деятельности на палестинских территориях. В ходе этой проверки мы в первую очередь хотим обсудить с Израилем, как наши проекты могут служить миру в регионе и безопасности Израиля", - сказала она газете Sueddeutsche Zeitung.

Издание уточнило, что ФРГ в 2022 году выделила €340 млн на гуманитарные проекты на палестинских территориях.