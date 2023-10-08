Туроператоры будут придерживаться рекомендации МЭР по приостановке продаж туров в Израиль

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, обьем продаж туров в эту страну на ближайшие даты был не очень высоким

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры будут следовать рекомендациям Минэкономразвития по ситуации в Израиле, в частности, по приостановке продаж туров в страну. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туристический рынок, безусловно, будет придерживаться рекомендаций регулятора отрасли", - сказала она.

По предварительным данным, обьем продаж туров в Израиль на ближайшие даты был не очень высоким, добавила Ломидзе. Вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с ТАСС выразил уверенность, что туроператоры будут идти навстречу туристам и возвращать им денежные средства или предлагать варианты переноса поездки.

"Надо понимать, что о 100%-ном объеме возврата идет речь, когда прямо не рекомендует это делать [совершать поездки в ту или иную страну] МИД России, данная норма прописана в федеральном законе "Об основах туристской деятельности". Мы ожидаем, что завтра ситуация будет прояснена и меры по возврату туров будут урегулированы", - объяснил эксперт. В связи с тем, что объем продаж туров в Израиль был небольшим, у туроператоров не возникнет сложностей с возвратом средств, сказал он.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль до нормализации обстановки в стране, а российским гражданам - воздержаться от поездок туда в туристических целях.