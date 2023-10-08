В Узбекистане в технопарке "Чирчик" планируют запустить до конца года 10 новых производств

Сейчас к производственной деятельности приступили пять компаний

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. 10 новых производств будут запущены до конца года в технопарке "Чирчик" в Узбекистане, который создан при сотрудничестве татарстанского технополиса "Химград". Сейчас к производственной деятельности в "Чирчике" приступили пять компаний, сообщил ТАСС гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин.

"В настоящее время пять компаний уже приступили к производственной деятельности, еще 10 производств мы запустим до конца этого года. В общей сложности мы сейчас работаем над 34 проектами с объемом инвестиций $255 млн, часть из них уже ведет проектирование и строительно-монтажные работы", - сказал Гиззатуллин.

Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" был создан в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград", он предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в шаговой доступности от любого земельного участка и здания. Здесь созданы все условия для бесперебойного энергоснабжения резидентов.

Весной 2023 года в Узбекистане открыли технопарк "Джизак", этот проект также реализуется совместно со специалистами индустриального парка "Химград".