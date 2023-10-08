Блинкен утверждает, что деньги США не использовались для атаки на Израиль

Американский госсекретарь отметил, что это были средства Ирана от продажи нефти, находившиеся на счетах в Южной Корее

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утверждения республиканцев о том, что американские деньги могли быть использованы для подготовки атаки ХАМАС на Израиль, не соответствуют действительности.

"Факт заключается в том, что не был использован ни один доллар американских налогоплательщиков. Это были их собственные (Ирана - прим. ТАСС) средства от продажи нефти, находившиеся на счетах в Южной Корее. С самого начала, согласно нашим же санкциям, у Ирана было право использовать их в гуманитарных целях. Они были переведены с одного счета на другой, чтобы облегчить их использование. На данный момент ни один доллар с этих счетов не был использован", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее несколько республиканцев, в том числе экс-президент США Дональд Трамп и претендент на пост президента, губернатор Флориды Рон Десантис, заявили, что атака на Израиль была частично оплачена деньгами американских налогоплательщиков. По их версии, для организации нападения Иран мог использовать $6 млрд, доступ к которым был открыт ему в результате сделки по обмену заключенными.