Эмир Катара направит в Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества

Кроме того, группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса из Татарстана намерена посетить экономический саммите в Дохе в мае 2024 года

ТАСС, 8 октября. Эмир Катара в ближайшее время направит в Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова по итогам его встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"В ходе беседы эмир Катара сообщил, что в ближайшее время он направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заверил, что на будущий KazanForum в 2024 году будет сформирована представительная группа бизнесменов", - сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, на сегодняшний день товарооборот между Катаром и Татарстаном "скромный", однако номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар, достаточно широкая. Кроме того, группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса из Татарстана намерена посетить экономический саммите в Дохе в мае 2024 года для изучения опыта и налаживания деловых контактов.

Ранее сообщалось, что Катар также намерен делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга. Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.