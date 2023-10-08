Перевалка белорусских грузов в портах РФ за восемь месяцев достигла 8,5 млн тонн

В 2022 году этот показатель составлял порядка 6,1 млн тонн

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Объем перевалки белорусских экспортных грузов в портах России за восемь месяцев превысил показатель за аналогичный период 2022 года, составив более 8,5 млн тонн. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.

"Сегодня мы работаем через 20 портов Российской Федерации. <...> Если в прошлом году мы через порты [России] перевалили где-то порядка 6,1 млн т, то в этом году уже по восьми месяцам видим статистику больше 8,5 млн тонн", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Ляхнович отметил, что наиболее востребованными для белорусских экспортеров являются порты Ленинградской области и Санкт-Петербурга. "Через эти порты переваливается порядка 75-80% грузов. Если брать еще и сухопутный маршрут, то в этом году он идет на Китай железнодорожным транспортом, цифра приближается к 10 млн тонн по восьми месяцам", - проинформировал министр.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил, что в первом полугодии перевалка белорусских грузов через российские порты выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, результаты начатой в апреле прошлого года работы по организации перевалки белорусского калия через морские порты северо-запада и юга России в настоящее время позволяют располагать портовыми мощностями для перевалки примерно 1 млн тонн продукции в месяц, или 12 млн тонн в год.

В конце мая посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что республика в первом квартале с опережением плана нарастила объемы перевалки грузов в российских портах. Он напомнил, что "задача максимум, которая поставлена президентами [Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным], - уже в этом году обеспечить перевалку через порты белорусских грузов в объеме, в котором она была до всех этих событий [введения санкций] в порты Прибалтики". По словам дипломата, "на максимальном уровне это 17-18 млн тонн".

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.