В Петербурге пройдет Международный ядерный форум

В нем примут участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Ирана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. XVII Международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" начинается в Санкт-Петербурге 9 октября. Эксперты обменяются мнениями, представят новейшие технологии и практики обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, сообщают организаторы на официальной странице мероприятия АНО ДПО "Техническая академия Росатома".

"С 9 по 13 октября 2023 года на базе Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО "Техническая академия Росатома" состоится XVII Международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование". Мероприятие более 17 лет является уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, обмена мнениями, представления новейших технологий и практик обеспечения безопасности при использовании атомной энергии", - говорится в сообщении.

Официальная церемония открытия и пленарное заседание пройдут 10 октября. По информации организаторов, в форуме примут участие представители Белоруссии, Казахстана, Ирана. С докладом о программе подготовки и обучения МАГАТЭ в области аварийной готовности и реагирования выступит представитель этой организации Асси Музна. Участвовать в форуме будут руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти, представители международных организаций, российского и международного бизнеса, научного сообщества.

"Ежегодно в Международном ядерном форуме принимают участие от 200 и более делегатов из российских и международных организаций", - отметили организаторы.

Основными темами форума стали организация и проведение защитных мероприятий в случае радиационных аварий, обсуждение международного и национального опыта создания и совершенствования инфраструктуры системы аварийной готовности, связь со СМИ и информирование населения в случае ЧС, техника и технологии по выполнению работ по предупреждению и ликвидации последствий радиологических аварий и другие. Запланирована работа четырех тематических секций: молодежной, секции о деятельности кризисных центров (КЦ) и центров научно-технической поддержки (ЦНТП) в системе аварийной готовности и реагирования на ядерную и радиационную аварию, об организации готовности сил аварийного реагирования. Четвертая посвящена защите персонала и населения, оповещению и информированию, радиационному мониторингу.