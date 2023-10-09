Продажи водки в России в январе - сентябре снизились на 5,7%

Также на 7,2% упали продажи коньяка, сообщили в Росалкогольрегулировании

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - сентябре 2023 года снизились на 5,7% по сравнению с 2022 годом, до 54,9 млн дал, коньяка - на 7,2%, до 5,9 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции в России в январе - сентябре снизились на 4,2%, до 132,1 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также снизились на 4,4% - до 76,2 млн дал (в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% - на 96,9%, до 19 тыс. дал). Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросли на 1,7% - до 9,5 млн дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков с января по сентябрь выросли на 17,2% - до 15,6 млн дал. Продажи ликерных вин снизились на 25% год к году - до 599 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 60%, до 25,3 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 87,8%, до 343,1 тыс. дал, виноградных вин - на 7%, до 22,2 млн дал, игристых вин - на 7,2%, до 8,7 млн дал. В то же время продажи плодовой алкогольной продукции выросли на 5,7%, до 8,3 млн дал.

При этом в сентябре 2023 года продажи алкогольной продукции снизились на 5,4% по сравнению с сентябрем 2022 года и составили 18,8 млн дал (в том числе спиртных напитков с крепостью выше 9% - на 4,5%, до 10,6 млн дал). Продажи водки за этот период снизились на 5,8%, до 7,8 млн дал, виноградного вина - на 14,8%, до 2,8 млн дал, игристых вин - на 7,8%, до 1,7 млн дал, ликерных вин - на 12,9%, до 74,1 тыс. дал. В то время как продажи коньяка выросли на 11,3% и составили 830,6 тыс. дал.

В данных не учитывались продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

"В настоящее время рынок стабилизируется, и мы возвращаемся к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году. Мы видим положительные тенденции, связанные с общим увеличением легальных продаж и производства", - отметили в ведомстве.