На Камчатке заявили о росте финансирования мер по подготовке к зиме на 25%

На ремонт тепловых сетей, котельных, оборудования на ТЭЦ полуострова в 2023 году направили более 2,5 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Энергетики на Камчатке в 2023 году более чем на 25% увеличили финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Об этом ТАСС сообщили в ПАО "Камчатскэнерго".

"На подготовку энергообъектов компании к работе в осенне-зимний период было направлено более 2,5 млрд рублей, что на 454 млн рублей больше, чем в 2022 году", - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Уточняется, что энергетики в преддверии зимы провели ремонты на тепловых сетях и котельных полуострова, также отремонтировано оборудование на камчатских ТЭЦ.

Отопительный сезон запущен во всех муниципалитетах края, традиционно он продлится до начала июня.