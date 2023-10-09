В Минэкономразвития России рассказали, как вернуть деньги за путевки в Израиль

В ведомстве пояснили, что нужно направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России объяснило, как туристы могут вернуть деньги за оплаченный тур в Израиль.

"Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что таким образом этот вопрос можно будет решить в досудебном порядке. Заявление нужно направить туроператору на юридический адрес компании или официальный адрес электронной почты. В документе необходимо сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", а также рекомендации Министерства экономического развития РФ.

Если туроператор не выходит на связь, можно сразу направить иск в суд, пояснили в ведомстве. При этом нужно сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Минэкономразвития РФ.