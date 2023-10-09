Глава МВФ отметила роль образования и хорошей инфраструктуры для достижения процветания

Кристалина Георгиева выразила мнение, что Марокко воплощает в себе эти "компоненты развития"

РАБАТ, 9 октября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила в воскресенье в Марракеше роль образования и хорошей инфраструктуры в деле достижения процветания.

"Решающую роль в деле достижения процветания играют образование и хорошая инфраструктура, в том числе в цифровой сфере, а также верховенство закона", - цитирует ее информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По мнению Георгиевой, "Марокко воплощает в себе эти три компонента развития". Она выразила надежду на то, что "другие страны, особенно в Африке, пойдут по стопам королевства в своем стремлении к процветанию".

Глава МВФ примет участие в открывающейся в понедельник в Марракеше ежегодной ассамблее Всемирного банка и МВФ, на которой будут обсуждаться перспективы мировой экономики, вопросы искоренения бедности, достижения экономического развития и предоставления эффективной помощи.

Также в воскресенье в Марракеш прибыл президент Всемирного банка Аджай Банга. Он, в частности, сказал прессе, что на предстоящем мероприятии будут рассмотрены новые программы развития.

В ассамблее ВБ-МВФ в Марракеше примут участие представители 190 стран, в том числе руководители центральных банков, министры финансов, парламентарии, представители частного сектора и организаций гражданского общества, эксперты.