В Хакасии в развитие горнолыжного комплекса вложат 1,7 млрд рублей

Объем инвестиций рассчитан до 2027 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие горнолыжного комплекса "Гладенькая" в Хакасии в 2024-2027 годах составит 1,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра экономического развития республики Роман Ковтун.

"На первом этапе в ближайшие три года (2024-2027) объем инвестиций составит 1 млрд 700 млн рублей. В Долине Бабик будут построены 30 современных круглогодичных глэмпингов, новый четырехзвездочный отель на 70 номеров. Также будет проведено проектирование канатных дорог в новой зоне катания", - рассказал Ковтун.

По его словам, сейчас власти региона ведут работу по предоставлению инвестору земельного участка без торгов под реализацию инвестиционного проекта "Развитие горнолыжного курорта "Гладенькая". Ковтун напомнил, что в прошлом году республиканское правительство и компания "Русал" заключили соглашение о совместной заинтересованности в реализации проекта.

Ранее глава республики Валентин Коновалов в интервью ТАСС сообщал, что расширение горнолыжного курорта входит в число проектов, реализуемых в сфере туризма, в рамках стратегии развития республики до 2030 года.

"Гладенькая" - крупнейший горнолыжный комплекс Хакасии, расположен в предгорьях Западного Саяна в 120 км от Абакана. Комплекс имеет сертификаты Международной федерации горнолыжного спорта.