9 октября, 03:07

На Камчатке планируют направить 300 млн рублей на обустройство парка

Его оборудуют в Петропавловске-Камчатском в районе детской поликлиники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Парк с парковкой оборудуют в Петропавловске-Камчатском в районе городской детской поликлиники. На эти цели из выделено 300 млн рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Из федерального бюджета выделено 300 млн рублей на благоустройство парка в районе "Силуэт" по улице Войцешека. Территорию приведут в порядок в 2024 году. При благоустройстве обязательно будет учитываться необходимость парковочной зоны возле детской поликлиники", - говорится в сообщении.

В настоящий момент парковочных мест возле учреждения здравоохранения, в котором, по данным краевого Минздрава, обслуживаются около 60% детей в городе, практически нет. Около поликлиники расположено несколько торговых объектов и здание общепита, которые мешают провести там комплексное благоустройство. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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