Hainan Airlines отменила рейсы из Шанхая в Тель-Авив

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Компания Hainan Airlines отменила запланированные на понедельник рейсы из Шанхая в Тель-Авив из-за сложной ситуации в Израиле. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на китайского авиаперевозчика.

По сведениям издания, Hainan Airlines обслуживает три прямых авиамаршрута из КНР в Израиль. Как уточняется, компания планирует осуществлять перелеты в данном направлении "в зависимости от изменений ситуации в области безопасности".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно на его территорию проникли группы боевиков. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал это реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности". По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 400 палестинцев и свыше 700 израильтян, несколько тысяч человек получили ранения.