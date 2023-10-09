Cathay Pacific отменила рейс из Гонконга в Тель-Авив

Авиакомпания сообщила, что информацию о запланированном на 12 октября рейсе предоставят позже

ГОНКОНГ, 9 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших авиакомпаний Азии - Cathay Pacific - отменила запланированный на вторник рейс из Гонконга в Тель-Авив из-за ситуации в Израиле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.

"Учитывая последнюю ситуацию в Израиле, рейсы Cathay Pacific из Гонконга в Тель-Авив CX675 и из Тель-Авива в Гонконг CX676 во вторник 10 октября 2023 года будут отменены", - отмечается в сообщении.

Компания также заявила, что продолжит внимательно следить за ситуацией, а информация о рейсе, запланированном на 12 октября, будет предоставлена позже.