Новосибирская сеть АЗС ограничила отпуск бензина АИ-95 из-за дефицита

В компании "Прайм" пояснили, что запасы топлива на предприятии рассчитаны на две недели

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Крупная сеть АЗС "Прайм" в Новосибирской области ограничила отпуск бензина АИ-95 автомобилистам из-за нехватки топлива. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что на заправках сети появилось объявление о том, что в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов бензин АИ-95 отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.

"Ограничение [по отпуску] началось с конца прошлой недели. Есть контракты с бюджетными организациями: администрациями районов, станциями скорой помощи, дорожными организациями, службами аварийно-спасательных работ. Под контракты объемы остались. Поставок 95-го бензина пока нет и неизвестно когда будут. До этого мы возили из Барнаула бензовозами, по железной дороге не поставляют уже давно, это может быть связано с отсутствием цистерн. АИ-95 с Омского [нефтеперерабатывающего] завода - только по железной дороге", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас запасы топлива в сети рассчитаны на две недели.

Сеть АЗС "Прайм" работает более 25 лет и насчитывает 27 АЗС в Новосибирске и Новосибирской области. С мая 2017 года компания работает под собственным зарегистрированным брендом "ПРАЙМ". Помимо основной деятельности - розничной реализации топлива, осуществляет оптовые поставки нефтепродуктов со своей нефтебазы собственным парком бензовозов.