"Швабе" зарегистрировал в Росздравнадзоре аппарат респираторной поддержки новорожденных

Разработка предназначена для проведения неинвазивной дыхательной терапии, а также подходит для вентиляции легких

СОЧИ, 9 октября./ТАСС/. Неонатальный аппарат респираторной поддержки Reanimon, разработанный Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в "Швабе" госкорпорации "Ростех"), получил регистрацию Росздравнадзора. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора холдинга "Швабе" Лев Борисов на форуме "Биотехмед".

В ходе плановых клинических испытаний была доказана эффективность и готовность новинки к использованию. Росздравнадзор подтвердил соответствие неонатального аппарата всем стандартам, предъявляемым в России к медтехнике, подчеркнули в холдинге.

"Следующий наш шаг - это освоение серийного производства. Выпустить на рынок первые образцы планируем уже в первом квартале следующего года. Отмечу, что аппарат рассчитан на работу в отделениях реанимации и интенсивной терапии в родильных домах и перинатальных центрах", - заявил Борисов.

Новая разработка в линейке медицинской продукции УОМЗ предназначена для проведения неинвазивной дыхательной терапии, а также подходит для вентиляции легких. Аппарат Reanimon может работать в восьми режимах, включая возможность кратковременной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный коннектор. Как пояснили в "Швабе", такой подход сокращает риск развития хронических легочных заболеваний за счет поддержки постоянного давления в дыхательных путях. Кроме того, устройство обладает встроенным пульсоксиметром, метрономом сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером для оценки состояния пациента.