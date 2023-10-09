Sitronics group провела испытания первого прототипа водородного судна

Испытания прошли в акватории Невы в Ленинградской области у верфи Emperium

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Sitronics group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водороде в акватории Невы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания Sitronics group провела успешные испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из водорода. Для этого инновационного проекта Центром водородных технологий АФК "Система" был разработан генератор на топливных элементах. Установка интегрирована в энергосистему катамарана. Испытания прошли в акватории Невы в Ленинградской области у верфи Emperium. В Центре водородных технологий и Sitronics group эксперимент считают удавшимся", - рассказали в компании.

В компании отметили, что при разработке генератора была применена технология электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею. Опытно-конструкторские разработки в рамках НИОКР по созданию силового генератора на водородном топливе стартовали в январе этого года.

"Наш катамаран стал первым российским судном-прототипом, работающим на водороде. На сегодняшний день это самый экологически чистый и перспективный вид топлива. Кроме того, сегодня он и самый энергоэффективный с высоким КПД топливных элементов. Важная особенность применения водорода для нас - производителей электросудов, - в том, что он может увеличить дальность хода. Поэтому мы считаем это направление перспективным для строительства судов, которым требуется проходить значительные расстояния", - подчеркнул президент Sitronics group Николай Пожидаев, чьи слова передает пресс-служба. Он добавил, что такая технология может быть актуальной и для круизных моделей, и грузовых судов.

Также, по мнению компании, появление в России судна на альтернативной энергии станет важным шагом в направлении ESG-трансформации транспортной отрасли России. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и увеличить низкоуглеродную генерацию. При этом технология позволит увеличить автономность хода электросудов. Так, на водородном топливе запаса хода малого пассажирского электросудна может хватить до 20 часов без дополнительной заправки.

"Наша команда разработчиков Центра водородных технологий спроектировала установку на основе водородных топливных элементов. При сотрудничестве с компанией Sitronics group нам удалось создать уникальное прототипное судно для России. В планах внедрение подобных энергоустановок в другие области, включая коммунальное хозяйство, горное и электрическое складское оборудование", - заключил гендиректор Центра водородных технологий АФК "Система" Юрий Добровольский.

Sitronics group - российская IT-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового и спутникового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.