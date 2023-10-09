В Приамурье заявили, что рост цен на топливо не повлиял на уборку урожая

Это связано с тем, что в регионе заблаговременно заключили договоры с предприятиями нефтеобеспечения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 октября. /ТАСС/. Рост цен на топливо, который произошел в сентябре, не повлиял на ход уборочной кампании в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"После введения 24 сентября 2023 года правительством РФ запрета на экспорт горюче-смазочных материалов (ГСМ) цены на дизельное топливо и автобензин на оптовом рынке в Амурской области не изменились. С учетом обеспеченности в настоящее время рост цены не оказывает значительное влияние на уборочную кампанию 2023 года, так как сельскохозяйственные товаропроизводители региона заблаговременно заключили договоры по наименьшим ценам с предприятиями нефтеобеспечения, работающими в области. Обеспеченность ГСМ составляет 95%", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что для завершения полевых работ в 2023 году аграриям региона потребуется более 23,2 тыс. тонн дизельного топлива, из них 20,2 тыс. тонн имеется у сельхозтоваропроизводителей, находится в различных стадиях поставки 3 тыс. тонн. При этом министерством проводится ежедневный мониторинг цен на топливо. Средняя цена дизельного топлива (летнего) составляет 87,3 тыс. рублей за тонну, автобензина - 72 тыс. рублей за тонну.

В настоящее время в области продолжается уборочная кампания. Завершилась уборка ранних зерновых культур. Валовой сбор ранних зерновых культур в регионе составил почти 450 тыс. тонн - это на 140,8 тыс. тонн выше, чем в 2022 году. Сейчас убирают гречиху, сою, а также овощи и картофель. Ранее в правительстве прогнозировали, что в этом году в регионе соберут рекордное количество сои - более 1,7 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Полностью уборочная кампания завершится в середине ноября.

Ситуация с ГСМ в других регионах ДФО

Как сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, рост цен на топливо в первой половине сентября не повлиял на ход уборочной кампании в регионе. Темпы уборки основных сельскохозяйственных культур сохраняются высокими. Договоры с оптовыми поставщиками, где указана цена до повышения, были заключены ранее. При этом договорами не предусмотрен пересмотр цен в связи с ростом стоимости топлива.

В министерстве сельского хозяйства Приморского края ситуация с топливом отличается от других регионов. "Растущая цена на дизельное топливо влияет на ход уборочной кампании не лучшим образом. Поэтому рассчитываем, что в скором времени вопрос цены будет отрегулирован Федеральной антимонопольной службой", - сообщили ТАСС в краевом Минсельхозе.

Об ограничении экспорта бензина и дизеля

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.