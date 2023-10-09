"Промсорт" снизил цены на арматуру после совещаний с ФАС и ведомствами

Компания достигла соглашения, по которому государственные стройки будут обеспечены необходимыми объемами арматуры по фиксированным ценам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Промсорт", один из крупнейших производителей сортового проката в России, после совещаний с профильными ведомствами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) снизил цены на арматуру по прейскуранту. Компания достигла соглашения, по которому государственные стройки будут обеспечены необходимыми объемами арматуры по фиксированным ценам, сообщили ТАСС в пресс-службе "Промсорта".

"Компания "Промсорт", один из крупнейших в России производителей сортового проката, снизила цены на арматуру по прейскуранту после совещаний с профильными ведомствами и ФАС. Достигнуто также соглашение, согласно которому государственные стройки будут обеспечены необходимыми объемами арматуры по фиксированным ценам", - говорится в сообщении.

В "Промсорте" отметили, что предложения компании по специальным ценам для госстроек уже направлены в Минпромторг.

В компании добавили, что инструментом для повышения прозрачности и предсказуемости рынка арматуры для коммерческих строек должны стать заключение долгосрочных прямых договоров с потребителями и реализация продукции через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

Кроме того, в "Промсорте" отметили, что с начала года себестоимость производства арматуры выросла до 50%. "Это связано с существенным (65-75%) увеличением стоимости лома, чугуна, железорудного и угольного сырья, тарифов естественных монополий", - уточнили в компании.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что служба смотрит на экономическую обоснованность изменения цен на арматуру и следит за состоянием конкуренции на этом рынке. Он также отмечал, что на рынке арматуры происходит усиление рыночной власти компаний, но ФАС смотрит на экономическую обоснованность нынешних цен.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что министерство направило в ФАС запрос на получение производителями арматуры предписания о допустимом поведении на рынке, и предупредил металлургов о недопустимости необоснованного повышения цен на металлопродукцию.

В начале сентября группа НЛМК продала сортовое подразделение структуре владельца Промышленно-металлургического холдинга Евгения Зубицкого - ООО "Промсорт". Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 6 сентября.