Продажи в duty free на Хайнане за "золотую неделю" выходных выросли на 98,6%

Общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли в южной китайской провинции составил около $168 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань за прошедшие выходные дни по случаю двух национальных праздников (26 сентября - 6 октября) составил 1,18 млрд юаней (около $168 млн), что на 98,6% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные таможенной службы публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

За указанный период, когда весь Китай отмечал День образования КНР и праздник Середины осени, магазины duty free в провинции посетило около 152 тыс. покупателей. Соответствующий показатель вырос на 126% в годовом выражении. В период выходных, указывает ресурс, в магазинах беспошлинной торговли по всему острову проводились различные акции, презентации новых товаров, а также предоставлялись скидки.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. В общей сложности сейчас на острове насчитывается 12 таких магазинов.

В 2022 году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане составил 48,71 млрд юаней ($6,7 млрд). В 2021 году этот показатель превышал 60 млрд юаней (около $8,3 млрд). В 2023 году власти острова рассчитывают выйти на объем продаж в 80 млрд юаней ($11,1 млрд).