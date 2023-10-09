В Италии началась забастовка работников общественного транспорта

В Бари, Венеции, Неаполе, Риме и Турине пройдут демонстрации

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Общенациональная 24-часовая забастовка, которая главным образом затрагивает городской общественный транспорт, проходит в Италии. При этом полностью его движение в часы пик в основных городах остановлено не будет, сообщает телеканал RaiNews 24.

В нескольких городах, включая Бари, Венецию, Неаполь, Рим и Турин, запланировано проведение демонстраций. Согласно заявлению профсоюза Unione Sindacale di Base, работники требуют "достойной заработной платы и условий труда", в том числе введения минимальной оплаты в размере €10 в час на законодательном уровне.

Ожидается, что стачка в итальянских городах приведет к серьезным перебоям в движении автобусов, трамваев и поездов метро. Как отмечает RaiNews 24, в Риме общественный транспорт будет ходить до 08:30 и с 17:00 до 20:00 по местному времени.